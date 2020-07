Dyk iepen of ticht? Pykjes bepale it ferkear yn it Fochtelerfean

De trochgeande dyk troch it Fochtelerfean wurdt de kommende tiid sa no en dan ôfsletten troch ferkearsregelaars. Dat hawwe de gemeente Eaststellingwerf en Natuermonumenten besletten. Yn it Fochtelerfean sit in pearke kraanfûgels mei in jong. Sa gau as de fûgels de dyk oer stekke wolle, lizze de ferkearsregelaars it ferkear stil.