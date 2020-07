Concert Noord Nederlands Orkest live bij Omrop Fryslân

Wat kan het publiek op 3 juli verwachten?

Artistiek Leider Marcel Mandos van het NNO: "Het is een afsluiter van het seizoen, een gek seizoen, en een preview voor het nieuwe seizoen. Dit seizoen willen we graag positief afsluiten." Eerst klinkt het begindeel uit Dvoráks Nieuwe Wereld-symfonie een stuk waarin hij zijn indrukken van Amerika weergaf, maar dat qua titel ook bij de huidige situatie past. "Wij zijn ook op weg naar een nieuwe wereld, vandaar dat deze symfonie gekozen is. Dit inspireerde ook de video 'The way to the New World', die het NNO recentelijk in première bracht." Van Robert Schumann klinkt het spiritueel geladen deel uit diens Derde symfonie. "Stukken van Mozart en Johann Strauss brengen een vrolijke noot en we eindigen met de Finale uit Beethovens Zevende symfonie, want 2020 is nog altijd Beethoven-jaar."