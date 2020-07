Rendabel, rapper en goedkeaper; provinsje wol Lelyline op lanlike aginda

Saak fan 'nasjonaal belang'

Neffens deputearre Avine Fokkens-Kelder is de oanlis fan de Lelylijn in saak fan 'nasjonaal belang': "Nederland is te klein voor een periferie. Als de Lelylijn wordt aangelegd kun je in Fryslân wonen en in de Randstad werken. Bij de aanleg van de Lelylijn heeft heel Nederland baat, want de Randstad is echt veel te druk en te vol aan het worden."

Fokkens hat de ôfrûne wike bot oantrune op it gau iepenbier meitsjen fan it rapport, wylst steatssekretaris Van Veldhoven dat earst pas yn 'e hjerst dwaan woe. Fokkens hâldt it no op 'een misverstand, dat gelukkig goed is uitgesproken'. Sy wol no besykje om de Lelyline yn de ferkiezingsprogramma's te krijen fan safolle mooglik politike partijen, sadat it folgjend kabinet der gau mei oan de slach kin.