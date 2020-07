Rendabel, rapper en goedkeaper; provinsje wol Lelylijn op lanlike aginda

Fokkens hat de ôfrûne wike bot oantrune op it gau iepenbier meitsjen fan it rapport, wylst steatssekretaris Van Veldhoven dat earst yn 'e hjerst dwaan woe. Fokkens hâldt it no op 'een misverstand, dat gelukkig goed is uitgesproken'. Sy wol no besykje om de Lelylijn yn de ferkiezingsprogramma's te krijen fan safolle mooglik politike partijen, sadat it folgjende kabinet der gau mei oan de slach kin.

"Skeppe sa gau mooglik de grûn yn"

De lobby foar de Lelylijn wurdt entûsjast stipe troch wurkjouwersorganisaasje VNO-NCW. Lanlik foarsitter Hans de Boer hat it oer 'in unike kâns om it Noarden fan Nederlân duorsum te ferbinen mei it westen en midden fan Nederlân, en ek mei Dútslân en Denemarken'.

De Lelylijn is kosteneutraal as eltse dei sa'n 22.500 reizgers der gebrûk fan meitsje. Neffens VNO-NCW is dat wis mooglik en sil de Lelylijn ek automobilisten ferliede om tenei de trein te pakken. "Ik bin hiel bliid mei dit ûndersyk", seit De Boer. "It is wichtich om no ek fluch in beslút te nimmen. De skop moat no sa gau as mooglik de grûn yn!"