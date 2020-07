Wetterskip leveret nij gemaal op by Petgatten De Feanhoop

De oannimmer sette yn febrewaris 2019 útein mei it wurk. Ein april 2020 is it Noardergemaal oplevere. Troch de oanlis fan in twakantige fiskpassaazje kinne fisken ûnbeheind hinne en wer farre tusken de wetters Krûme Gat, Wide Mûntsegroppe en natuergebiet Petgatten De Feanhoop. Dit gebiet is goed 200 hektare grut.

"De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op de taken van Wetterskip", leit Jan van Weperen, lid fan it deistich bestjoer fan Wetterskip Fryslân út. "Door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water."

164.000 liter de minút

It âlde gemaal moast ferfongen wurde om't it ôfskreaun wie en net mear foldie oan de hjoeddeistige feiligensnoarmen. It nije Noardergemaal kin 164.000 liter wetter de minút ferwurkje. It gemaal giet automatysk oan as de wetterstân yn de polder te heech wurdt en bepaalt sels oft der ien of twa pompen nedich binne om de wetterstân te ferleegjen. Sa besparret it wetterskip op enerzjykosten.