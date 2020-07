MCL ferrommet besiteregeling mei yngong fan 1 july

Pasjinten kinne ien besiker ûntfange tusken 14.30 en 16.30 oere en tusken 18.30 en 20.00 oere. Fan 7.00 oant 21.00 oere is de tagong fia de haadyngong. Bûten dizze oeren is de tagong by Spoedeisende Hulp.

De triaazje by de haadyngong giet troch yn oanpaste foarm. Der wurdt ôfskaald fan seis triaazjeposten nei ien. Psajinten en besikers wurde foar binnenkomst fan de haadyngong frege of se mooglike symptomen hawwe.

Utsûnderings

Der binne útsûnderings op de besiteregeling. Pasjinten dy't mooglik corona hawwe, meie gjin besite ûntfange oant de testútslach bekend is. Positive coronapasjinten meie trije kear yn 'e wike, op ôfspraak, ien besiker ûntfange. Dêrby giet it om maksimaal ien oere de besite. Dêrby jilde strikte hygiëneregels, wêrûnder it gebrûk fan persoanlike beskermingsmiddels.

Der binne ek oare útsûnderings, ûnder mear foar de ôfdielings bernegenêskunde, neonatology, gynekology en intensive care. De aktuele ynformaasje dêroer is fan 1 july ôf te finen op de webside fan it MCL.