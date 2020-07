Yn oantinken: Robert van Wieren (1942-2020)

Robert van Wieren waard berne op 24 juny 1942 yn it Eastenrykse Wenen, as soan fan Wijbren van Wieren en Henriëtte Eidler. Benammen de mem fan Robert waard yn it begjin fan de Twadde Wrâldoarloch geregeld oansjoen foar in Dútske frou en dat smiet de nedige haatlikens op. Fandêr dat besletten waard te ferhúzjen nei it bertelân fan Robert syn mem, Eastenryk.

De húshâlding komt werom yn Nederlân en nei de oarloch fêstige Wijbren van Wieren him lang om let as kapper yn Marsum. En dat soe ek it berop wurde fan Robert van Wieren. Dat berop hie konsekwinsjes foar syn keatskarriêre. Op de sneons moast hy yn de saak oan it wurk, dus hy koe allinnich op snein keatse.

Frustraasje

En keatse koe hy. Yn 1959 wûn hy foar Marsum in lytse preemje op de Freule Partij, in jier letter folge troch in oerwinning op de Jong Nederlân Partij.

Yn 1972 wûn hy, mei broer Wybren en Lammert Breuker, de Bûnspartij. PC winst siet der foar de âldste Van Wieren net yn. Krekt net. Yn 1968 stie hy mei Pier de Groot en Gerrit van der Heide op It Sjûkelân yn de finale. Dêryn wiene Johan van Seijst, Johannes Westra en Tamme Velstra te sterk. Dat hy de PC nea wûn hat, neamt Robert van Wieren yn it boek De fiifde woansdei, 150 jier PC, in frustraasje. Mar it tekenet de hechte famyljebân fan de Van Wierens, as hy dêr direkt oan taheakket: "Mar Klaas en Wyb hawwe him tegearre tsien kear wûn en dat makket wer in soad goed".

Kening

Ien kear yn syn keatstiid waard Robert van Wieren kening fan in earsteklas partij. Dat wie al yn 1963 yn Bitgum. Noch mar krekt 21 jier âld stie Robert oan de ein fan de dei mei de 'feteranen' Roel Hoekstra en Wijtse Vlietstra mei de krâns om 'e nekke en de keningspriis yn de hannen. En sy wûnen in fyts.

Mar sa as dat gie yn dy tiid: der moast fansels al efkes neisitten wurde. En ek op dat mêd koe Robert van Wieren aardich meikomme. Sy sieten noch net sa lang yn it kafee doe't it stjoer fan de fyts al konsumearre wie, sa skriuwt Rynk Bosma yn syn boek oer de Van Wierens. It frame, de tsjillen, it kettingkast: it waard allegear omset yn alkohoalyske lekkernijen. Mar Robert wie wol de kening.

149 punten

As je nei de keale sifers fan Robert van Wieren syn keatstiid op it heechste nivo sjogge, dan docht bliken dat hy yn syn aktive tiid 149 punten byinoar slein hat. 17 earste prizen, 29 preemjes en 40 lytse preemjes berikten de prizekast fan de Marsumer kapper. Dêrmei is hy net de meast suksesfolle keatser út de Van Wieren-dynasty. Dy eare giet nei syn bruorren Klaas en Wybren, dy't beide bygelyks fiif kear de PC wûn hawwe en folle heger yn it klassemint stean.

Foar de mindere sifers fan Robert yn fergelyking mei syn bruorren binne wol in pear ferklearringen te jaan. Troch syn berop as selsstannich kapper, koe hy dus allinnich mar op snein keatse. En dan woe Robert van Wieren him ekstra sjen litte. As in bal boppe koe, dan gie de bal boppe. As dat eins net koe, dan woe Robert de bal dochs boppe hawwe. Betink hjirby dat yn dy tiid it materiaal bepaald net de klasse hie fan no. Op de boppe slaan koste krêft, dêr't it hjoed-de-dei folle mear in kwestje fan technyk is. Der wiene genôch keatsers dy't Robert warskôgen: "Net te gek jonkje, want do giest stikken". Sy krigen gelyk. Robert wie noch net sa âld doe't in 'stikken skouder' (in bekend fenomeen yn dy jierren) him optimaal keatsen ûnmooglik makke.