Ministearje jout 1,4 miljoen euro foar ûnwikkeling mediakampus yn Ljouwert

It jild komt út it regionaal ynvestearringsfûns mbû (RIF). It Friesland College hat de oanfraach yntsjinne, yn gearwurking mei NHL Stenden en NDC mediagroep. Mear as tweintich bedriuwen, de gemeente Ljouwert en de provinsje binne as partner oan it projekt ferbûn.

Twa opliedingen

It Friesland College en NHL Stenden ûntwikkelje yn oparbeidzjen mei de bedriuwen twa 'Associate Degree's' op 'e kampus: Online Content Creator en Creative Media Professional. Mei de opliedingen moat de ferbining mei it hbû fersterke wurde. It is de bedoeling dat studinten en bedriuwen tegearre oan de slach geane mei útdagingen op it mêd fan media en ICT.

Wannear't de kampus foar media-ynnovaasje krekt realisearre wurde moat, is noch net dúdlik.