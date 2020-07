Undernimmersferiening Dokkum set alles op alles foar in moaie simmer

Foar guon ûndernimmers liket it in ferlerne simmer. Undernimmersferiening In-Dokkum is lykwols posityf. Yn de stêd stiet al fan alles op stapel om der moaie wiken fan de meitsjen. Ein dizze wike wurdt der mear dúdlik as de Feilichheidsregio Fryslân mei nij belied komt foar lytse eveneminten. As de Feilichheidsregio grien ljocht jout, is it de bedoeling dat de Dokkumer binnenstêd 'programearre' wurdt, sa't In-Dokkum it sels útleit.

Admiraliteitswiken

Wichtichste ûnderdiel fan de plannen is om de programearring fan de Admiraliteitsdagen, dy't no net trochgean, út te smarren. "Wy wolle de Adimraliteitsdagen omdope ta de Admiraliteitsweken. Sa pakke we it hiele seizoen en helje we elke dei in lyts oantal minsken nei de stêd ta", leit Eric Kooistra fan In-Dokkum út.

De keunst is no om de stêd fan moandei oant en mei snein gesellich te meitsjen. In-Dokkum sjocht tegearre mei de gemeente en in arsjitekteburo hoe't de iepenbiere romte oars ynrjochte wurde kin. De hoareka-ûndernimmers hawwe yntusken tastimming krigen om harren terrassen út te wreidzjen. Kooistra: "Der binne sels terrassen op boaten boud. En as de hoareka iepen is, sjochst dat de winkeliers it better hawwe. Dy gearhing is hiel dúdlik."