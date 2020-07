Feestje op de Weaze: sekswurkers telle ôf oant se wer oan it wurk kinne

Mirella wurket al seis jier yn de prostitúsje yn Ljouwert. Doe't it coronafirus útbruts, kearde se werom nei har famylje yn bertelân Roemenië, om't har wurk yn Fryslân stillei. Doe't se wer yn Nederlân wie, koe se by eksploitant Danny ferbliuwe. 'Hy soarge goed foar my. Hy joech my ûnderdak, iten en jild as ik dat nedich hie', fertelt Mirella.

De Roemeenske hat de ôfrûne dagen ôfteld oant se wer oan de slach koe en is ferromme dat se har wurk wer oppakke kin: 'Fansels, ik bin út 'e skroeven.' Mirella wit dat it net itselde wêze sil as foar de corona-útbraak. De wurkers moatte nije regels oanhâlde, wêrtroch't it wat oanpassen en dreger wurdt. 'Mar we moatte trochgean.'