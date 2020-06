'Kûgel troch de tsjerke, Mühren bliuwt by Cambuur'

Mühren stie noch ien jier ûnder kontrakt yn België. De spits wie ferline jier ek al aktyf yn Ljouwert, doe makke hy 26 doelpunten yn 29 wedstriden. Dêrmei wie hy topskoarder fan de Keuken Kampioen Divisie. Earder like it der noch op dat Mühren net noch in kear hierd wurde koe, mar dizze wike sei technysk manager Foeke Booy al dat hy goede hoop hie, dat it dochs slagje soe.

Troch de útbraak fan it coronafirus koe de kompetysje dit jier net útspile wurde. Hoewol't Cambuur mei grutte foarsprong boppeoan stie, waard de klup gjin kampioen nei beslútfoarming fan it fuotbalbûn KNVB.