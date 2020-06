Foar guon sektoaren is 1 july in wichtige dei. Dat komt trochdat de coronamaatregelen dan ferromme wurde. Dat betsjut bygelyks dat sauna's fan woansdei ôf wer iepen meie. Earder wie dat noch 1 septimber. De eigener fan Wellness & Beauty De Woudfennen fynt lykwols dat syn sauna op De Jouwer al wol earder iepen koe. Hy sil him hâlde oan de maatregels, mar begryp is der noch net altyd.