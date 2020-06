Provinsje praat mei KNSB oer 'strukturele oplossing' foar Thialf

NOC/NSF sei earder al in bydrage ta fan 250.000 euro it jier. It reedridersbûn hat no yn in brief oan de provinsje oanjûn dat it bûn graach mei de provinsje yn petear wol om tegearre oan in 'strukturele oplossing' te wurkjen.

It reedrydbûn hat noch gjin fêste jierlikse bydrage tasein, mar deputearre Sander de Rouwe is likegoed wiis mei it oanbod. "De KNSB hat noch gjin haadsponsor, Thialf ek net. Ik kin my goed foarstelle dat wy ek op dat terrein gearwurkje. It giet om in mienskiplik belang. Thialf is in ikoan foar de reedrydsport; wichtich foar Fryslân, mar ek foar de KNSB."

Lange termyn

De Rouwe is drok mei it iisstadion sûnt dúdlik waard dat it iisstadion troch in grut finansjeel tekoart rjochting fallisemint drige te gean. Dat gefaar is no foarearst fan de baan troch bydragen fan provinsje en gemeente en besunigingen by Thialf sels. Mar foar in sûne eksploitaasje op lange termyn moat mear gebeure. De Rouwe: "Sûnder strukturele bydragen fan oaren kin it net, mar we gean stapke foar stapke foarút en sa sjoch ik it oanbod fan de KNSB ek."

Second opinion

De ôfrûne wike hawwe de provinsje, gemeente en Thialf in ûndersyksburo de opdracht jûn foar neier ûndersyk nei de sinnepanelen op it dak fan Thialf. De fersekering easket dat de sinnepanelen foar 1 oktober fuorthelle wurde. Omdat de sinnepanelen wichtich binne foar de enerzjyfoarsjenning en in sûne eksploitaasje hat De Rouwe opdracht jûn foar in 'second opinion' oer de mooglike risiko's foar sinnepanelen op it dak fan it iisstadion.

"Is der wat mislearre by de oanlis? Is it risiko echt sa grut as de fersekering tinkt? Dat binne saken dy't we echt op koarte termyn witte moatte, foar't we hjir fierdere besluten oer nimme kinne." De deputearre heakket der oan ta dat de útkomst fan it ûndersyk ek wichtich wêze kin foar oare gruttere kompleksen dy't graach sinnepanielen pleatse wolle. De útkomsten fan it ûndersyk wurde op syn betiidst heal augustus ferwachte.