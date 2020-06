Loads yn 'e brân op It Hearrenfean

In man dy't mei in heftruck de brân ynride woe, is troch de plysje tsjinholden. Earder hie hy noch in boat út it gebou helle. De brânwachten fan It Hearrenfean en Tsjalbert binne op it plak. De brânwacht freget minsken yn de omkriten om ramen en doarren ticht te hâlden.

Moandei wie der ek al brân oan de Ljouwerter Strjitwei.

Letter mear.