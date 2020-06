Gjin sjampanje, mar triennen foar Friesland Pop: fan 155.000 nei 0 euro

"Dit is in klap yn it gesicht," seit Sjouke Nauta fan Friesland Pop as reaksje op de ferdieling fan it provinsjaal kultuerjild foar 2021-2024. Friesland Pop krijt foar de folgjende kultuerperioade gjin jild fan de provinsje. "Wy binne al tritich jier de provinsjale popkoepel en ferfolje ek in belangrike funksje yn it lanlik netwurk en dat is no yn ien klap fuort. We binne ferbjustere en eins ek wol in bytsje lilk," seit in dúdlik oandiene Nauta.