Winners en ferliezers yn Fryske kultuersektor: provinsje ferdielt subsydzjes

Net alle oanfragen koenen takend wurde. De kommisje stie foar in 'duivels dilemma' skriuwe se yn it rapport en hat dêrtroch 'pijnlijke keuzes' meitsje moatten yn de ferdieling fan it jild. Se stelle bygelyks dat it Fries Landbouwmuseum har net kwalifisearre neffens de kritearia. It museum hâldt dan ek neat oer fan de 185.000 euro dy't se no jierliks krije.

Dochs is de kommisje wol fan miening dat it museum ûnderdiel wêze moat fan de museäle ynfrastruktuer yn Fryslân. De kommisje advisearret it provinsjaal bestjoer om oare finansjele middelen te finen om dit museum te stypjen op basis fan in fernijd plan.

Ek Friesland Pop (fan 155.000 nei 0) en it Natuurmuseum Fryslân (fan 707.979 nei 500.000) moatte flink ynleverje.