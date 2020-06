It stasjon fan Ljouwert wurdt mooglik (wer) okergiel ferve

Leo van der Laan wurket by de gemeente Ljouwert as koördinator monumintesoarch. It wie lykwols ek foar him nij: "Ik was zelf ook verrast dat er al een proefstuk op zat. Maar het is een goede Nederlandse gewoonte geworden om bij dit soort bijzondere historische gebouwen kleurenonderzoek te doen door specialisten, vooral op de buitenkant. Prorail heeft het als een soort gedragsregel. De onderzoekster heeft ook meteen Harlingen en hoofdstation Groningen onderzocht, daar kunnen ook metamorfoses plaatsvinden."

Laach foar laach skrabje

Hy leit út wat de ûndersykster dien hat. "Ze nemen allereerst een trap mee. Dan gaan ze op allerlei onderdelen aan de buitenkant met een chirurgisch mesje krabben om een soort kleurladders te maken. Ze pellen laag voor laag af. Als je maar één of twee kleuren aantreft, dan weet je dat het ooit helemaal kaal is gemaakt. Maar vind je een dik verfpakket en je komt op een onderste kleur op het pleisterwerk uit, dan weet je dat je een historische kleur hebt gevonden. En waarschijnlijk de originele kleur. Als je dat maar op tien verschillende plekken doet en het matcht, dan ontstaat er een goed beeld van hoe het is geweest."

Van der Laan is der sels wol wiis mei. "Wij stimuleren dat en zijn er een voorstander van. Als het kan, dan willen wij er graag aan meewerken. Ik ben er wel enthousiast over. Wit is geen kleur, het wit en lichtgrijs dat we al tientallen jaren kennen en veel op andere gebouwen zien, daar weet je vaak van dat het ooit anders was."

Net eltsenien sil der bliid mei wêze

Der sille altyd ferskate reaksjes komme, jout hy oan. "Ik hoor heel veel mensen de laatste jaren over de kleuren van de panden van het St. Antony Gasthuis aan de Grote Kerkstraat, Als je hoort hoe mensen daar op reageren en hoe mooi veel mensen het vinden... Het blijft smaak, er zullen altijd mensen blijven die het niet mooi vinden. Maar de meeste mensen zijn wild enthousiast."

Middenstik wer oars

De fraach is: komt it der echt? "Ik kreeg een mail van Prorail dat ze binnenkort de proeven willen beoordelen met een aantal mensen. Het kan best zijn dat het nog een beetje wordt aangepast. Maar ik heb het rapport nog niet gezien. Er is nog wel een lastig punt: het station stamt uit de late negentiende eeuw, maar het middendeel is een stuk jonger. Uit het begin van de twintigste eeuw. Dus de vraag is hoe je daar mee omgaat." Neffens Van der Laan sil dat petear ynkoarten hâlden wurde.