Riedslid Jouke de Jong: "Smellingerlân krijt kwaliteit, mar it moat wol fuortendaliks goed"

Grutte ambysjes

It sakekolleezje bestiet út ferskillende partijen. "Dat is net ûnbelangryk foar it draachflak. Yn it sittende kolleezje siet - foar it earst yn de skiednis fan Smellingerlân - gjin bestjoerder fan CDA of ChristenUnie en dat lei by dy partijen dochs wol gefoelich." It sakekolleezje waard oansteld troch ferkenner Ton Baas. "We kinne in sakekolleezje eins allinnich fan de lêste jierren fan Boarnsterhim. Dat kolleezje - mei Baas as boargemaster - moast doe Boarnsterhim tariede op de gemeentlike weryndiele en koe fierhinne ûnôfhinklik opereare. Yn Smellingerlân is de situaasje fansels folslein oars. Smellingerlân moat troch en hat boppedat grutte ambysjes. Der moat - om mar ris in foarbyld te neamen -in nij swimbad komme en - as it heal kin - in stasjon mei in flugge spoarferbining", seit Falkena.

Ekstra riedsgearkomste

De fjouwer nije wethâlders wurde tongersdei beneamd yn in ekstra riedsgearkomste. "Mar it tafal wol dat de gemeenteried fan Smellingerlân tiisdeitemiddei ek gearkomme sil. It giet fanmiddei foaral oer finânsjes, mar rekkenje der mar op dat der ek praat wurde sil oer de nije wethâlders."