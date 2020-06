Weaze iepenet keammerkes tiisdeitenacht: "Er leeft veel onzekerheid bij de vrouwen"

Dilemma: ynkommen of sûnens

It is in dilemma om te wurkjen yn in brânsj dêr't ôfstân hâlde in yllúzje is. "Ze hebben een poging gedaan om een hygiëneprotocol te schrijven. Daarin staat wat de beste manier voor ieder persoon is om te kunnen werken. Het is natuurlijk een dilemma: ga ik mijn geld verdienen of laat ik de klandizie gaan. Voor velen is de nood echter hoog." Fier, gemeente Ljouwert en ek it Leger des Heils hawwe yn de coronatiid de situaasje fan de froulju goed yn de gaten hâlden. "We hebben vaak maatwerk geleverd door bijvoorbeeld eens de kosten van de huur of de zorgverzekering te voldoen."

No't de sektor wer oan it wurk mei, komt ek nije ûnwissichheid om de hoeke sjen. "Ze vragen zich af of ze ook na 1 juli nog steun krijgen. Moeten ze het dan zelf weer zien te rooien en hoe moeten ze dat aanpakken? Wij blijven in ieder geval alert en samen met GGD en Leger des Heils zijn wij te bezoeken bij steunpunt Xenia op de Weaze."