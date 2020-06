Ofrûne jier njoggen persint mear Fryske bern faksinearre

It RIVM publisearre tiisdei har jierlikse rapport oer it Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dêryn stiet beskreaun hoefolle bern der binnen it RVP faksinearre binne (faksinaasjegraad) en wurdt omtinken jûn oan ûntwikkelings binnen it RVP yn it ôfrûne jier. De Jeugdgezondheidsdienst fan GGD Fryslân fiert it RVP út yn Fryslân.

Heger as lanlik gemiddelde

De faksinaasjegraad fan alle faksinaasjes leit yn de Fryske gemeenten tusken de 91,2 en 95,7 persint. De measte gemeenten komme dêrmei boppe it lanlik gemiddelde fan 92,6 persint út.

De lanlike faksinaasjegraad is foar it earst yn fiif jier, yn frijwol alle leeftydsgroepen, licht omheech gien, mei 0,7 persint. De faksinaasjegraad is yn Fryslân wat de GGD oanbelanget noch net op it winske nivo, mar is yn ferliking mei foarich jier wol mei njoggen persint tanaam.