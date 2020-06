Kollum: "Het CDA schreeuwt aan de spreeuwen"

Nu willen wij het CDA niet discrimineren, integendeel, wij kunnen er persoonlijk een paar van die wel vertrouwd zijn, maar er zijn er ook veel die ze achter de armtak hebben. Die aap viel donderdag uit de mouw, toen de partij liever halfbakken Hollands prate dan in de moedertaal, die wij, zoals eerder gezegd, beslist niet moeten overdrijven. Allergelukkigst hebben wij een burgemeester die niet voor een beetje staat, en raadslid Van der Veen meteen van leksum gaf, alsmede een flinke snuiter, hetgeen wij wel lijden mochten. De burgemeester zei dat hij zulksoorte Dokkumers nog niet was voorbij gekomen, een vaststelling waar wij het gloeiend en unaniem mee eens waren.

Er is de laatste tijd veel te redden over het Fries. Kollega Nynke, die wij ook bijzonder mogen lijden, spuide haar gal er vorige week nog over, en zelf ben ik ook niet te beroerd om het geregeld op het aljement te brengen. Het moet toch niet halfwijzer worden dat wij, die het beslist al niet willen overdrijven, onze hakken aaneenweg in de sloot moeten zetten wanneer wij ons in het Fries willen uiteren. Nu zijn er stukjeschrijvers in de krant van de Hoofdplaats die er een dag werk aan hebben om het Fries laag te leggen. Zulken zeggen dat een Friesspreker zich altijd moet verbreken in een gesprek met een Hollandsprater. Diezelfden zijn wat ons aangaat onrant, en de moeite van het praat niet waard, hoewel zulke uitspraken ons goed in de weg zitten.

Maar dat nu ook de lokale politiek in het Noordoosten bluisterig begint te doen, zorgt ervoor dat de rapen gekookt zijn. Gewoonweg zijn wij niet van het stemadvies, maar deze loop willen wij de hoorders en de lezers van dit stukje meegeven om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 flink af te weven met deze onverstanden van het CDA. Het is de baas om ze van de bok te laten dromen, zodat dit ongevoegd praat gedaan is. Want al zijn wij geen Woudjers en hebben wij geen herder in de zak, het bloed kan ons ook wel karnemelk worden. Wij waarschuwen zulke onverstanden derhalve dat wij zullen aanhouden als stuifregen.

Afijn, hoorders, vrienden en vriendinnen, de boog kan niet altijd op springen staan, daarom geven wij ons de komende drie weken neer. Doe niet mal, blijf gezond en aan het zien!"