Kuierjende of fytsende pylgers kinne wer sliepe yn histoaryske Fryske tsjerken

De measte tsjerken binne eigendom fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Frijwilligers beheare de refugio's, dy't lâns of yn de buert fan de fjouwer Fryske pylgerrûtes lizze: it Jabikspaad, it St. Oldulphuspaad, it Bonifatius Kleasterpaad en it Claercamppaad, en de rûtes fan it Wandelnet.

De refugio's biede ienfâldige sliepplakken tsjin in lytse fergoeding. De refugio's binne oanpast oan de rjochtlinen fan it RIVM en binne in 'kontaktfrij ferbliuw'. "As elkenien de regels neilibbet, tinke wy dat it prima mooglik is om besikers te ûntfangen", leit Joke Bakker fan Stichting Alde Fryske Tsjerken út.