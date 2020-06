Gjin nije doarpsmûne Reduzum: Henk Vellinga hâldt der teloarsteld mei op

De mûne dy't no yn in greide flak bûten Reduzum stiet, is bot fertutearze. It doarp wol al mear as tsien jier in nije mûne. Dy moat mear stroom binnen helje foar de bewenners. "We hiene de mûne ek hast hân", seit Vellinga wylst hy efter syn buro sitten giet. Foar him stiet in miny-mûne op tafel.

"We wiene rûn mei de offerte fan 800.000 euro en ek de provinsje wie akkoart. Mar no wol de fabrikant ynienen mear as in miljoen ha en dat smyt de mûne nea op", fersuchtet Vellinga fol emoasje. "Wêrom se mear as in miljoen wolle, wit ik net. Dêr ha ik allinnich mar betinkingen by." De mûne foar him dûnset mei op de lucht dy't troch in grutte sucht fan Vellinga frijkomt. "Dus dan moatte we der mar mei ophâlde."