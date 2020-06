Yn frijheid libje yn eangst: it ferhaal fan de bern fan it azc yn Burgum

Wekker wurde mei eangst en der jûns ek wer mei op bêd gean: sa'n bytsje alle bern fan it azc yn Burgum hawwe der lêst fan. De eangst dat se elk momint ophelle wurde kinne troch de plysje en it lân útset wurde. It wurdt dúdlik út de ferhalen fan de bern dy't Yaroslava Tymts en Mohraeel Zaky optekenen. Se wenje sels ek op it azc.