Ried Noardeast-Fryslân docht lokaasjescouting yn Bonifatiustsjerke

De âlde riedsseal yn Dokkum is net grut genôch, no't de gemeenten Dongeradiel, Kollumerlân en Ferwerderadiel fusearre binne ta Noardeast-Fryslân. Dêrom wurdt wat nijs socht. "Ze zijn hier welkom", seit pastoar Paul Verheijen fan de Bonifatiustsjerke. As it oan him leit, kiest de ried foar syn tsjerke. It is tichtby it gemeentehûs en de parochy krijt it finansjeel hieltyd dreger troch ôfnimmend tsjerkebesite. "Het zou voor ons geweldig zijn."

Der falle yn riedsgearkomsten wolris hurde wurden, mar dêr sit Verheijen net oer yn. "Ik ben niet verantwoordelijk voor wat andere mensen zeggen, gelukkig niet!"

Net in soad feroarje

Wat arsjitekt Silvester Adema oanbelanget feroaret der net in soad oan de tsjerke, mocht de ried foar dat plak kieze. "Het gebouw blijft vooral zoals het is. De ruimte is er wel, het is een groot gebouw, dus je kunt afstand houden. En als je van het middenschip een raadszaal maakt, dan komt het goed. Maar de banken moeten er dan wel uit." It soe dan in soarte fan Lagerhuis-eftige opstelling wurde, lykas yn it Feriene Keninkryk.