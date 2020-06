Gemeente Ljouwert hâldt fêst oan kameratafersjoch yn de Vlietsône

It kameratafersjoch is begûn op 20 desimber 2019. Der binne kamera's set op de T-splitsingen fan de Bote van Bolswertstraat / Willem Loréstraat en fan it Keetwaltje / Willem Loréstraat. It wykpanel, stichting Vlietvaardig en it Omjouwingsoerlis sizze dat it tafersjoch meiholpen hat oan minder oerlêst. Se sizze dat de ôerlest yn de ôfrûne jierren it grutst wie yn de simmermoannen.

Fjirtjin meldingen fan oerlêst

Sûnt de kamera's der op 20 desimber delset binne, binne út dat gebiet fjirtjin oerlêstmeldingen binnenkaam. Yn it healjier foardat der kameratafersjoch wie, wiene dat 34 meldingen.

De gemeente seit dat it ynsetten fan kameratafersjoch in swier middel is, dat allinnich ynset wurde mei as it needsaalik is. De gemeente fynt it yn it gefal fan de Vlietsône dus needsaak.

Heal septimber wurdt besjoen oft it kameratafersjoch nochris ferlinge wurdt.