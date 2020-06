Fjouwer nije wethâlders foardroegen foar sakekolleezje Smellingerlân

In seleksjekommisje draacht fjouwer nije wethâlders foar foar it sakekolleezje yn de gemeente Smellingerlân. It giet om Maria le Roy, Felix van Beek, Bert Westerink en Robin Hartogh Heys van de Lier. De gemeenteried beslút kommende tongersdei oer de beneaming fan de wethâlders. De wethâlders fan no komme net werom yn it sakekolleezje.