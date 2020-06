De Wylde Swan wit wêr't it hinne fart: "Noorwegen, want dan hebben we wind mee"

It doel wie earst om nei de Portugeeske eilannegroep de Azoaren te farren. "Want daar kunnen we aan wal als we ons laten testen", leit Meijer út. "Maar vandaag heeft de kapitein besloten om naar Noorwegen te gaan zeilen. Een schipper zonder haast heeft altijd goede wind."

It skip is middenyn de coronakrisis weromkaam fan in reis oer de Atlantyske Oseaan. Yn it Karibysk gebiet koene se op gjin inkeld plak oanlizze. No sitte se alwer op see. "De kinderen die net meekonden naar Cuba, Jamaica en de Bahamas vanwege corona, kunnen alleen nog dit jaar een reis maken, omdat ze volgend jaar in hun examenjaar zitten."

Lytsere kapasiteit

En dus wie it saak om dizze simmer wer it wetter op te gean. Dat gebeurt wol mei in tal oanpassingen. "We varen nu met de helft van de capaciteit, dus met 15 trainees in plaats van 30. Ook hebben we normaal vier of vijf docenten, nu maar drie." Mei in lytsere besetting is it mooglik om oardel meter ôfstân te hâlden.