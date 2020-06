SC Cambuur begjint sûnder Stevens en Mühren: "Maar goede hoop dat het gaat lukken"

Technysk manager Foeke Booy hat der earder gjin geheim fan makke dat de keeper en spits prioriteit hawwe foar de klup. Mar beide posysjes binne noch net dûbeld ynfolle. Wat Stevens oanbelanget ferwachtet Booy goed nijs. "In het begin verliepen de gesprekken moeizaam. Nu is het meer op gang gekomen. Ik heb goede hoop dat het gaat lukken." Wêr hinget it fanôf? "De keuze voor ons en de financiële omstandigheden. De anderen moeten daar een ei over leggen."

Dêrnjonken hopet Booy ek dat Sven Nieuwpoort langer bliuwt. De ferdigener spile it ôfrûne seizoen al foar de Ljouwerters, mar syn kontrakt rint ôf. Mei Nieuwpoort is Cambuur yn petear oer in nij kontrakt.

Nije spiler?

Der moat ek noch oanfolling fan bûtenôf komme. Booy is op it stuit dwaande mei in multyfunksjonele spiler. "Iemand die als back en als defensieve middenvelder kan spelen. Deze week gaan we daarmee verder. Het is een voetballende speler, die fysiek ook sterk is en absoluut een aanvulling voor Cambuur is." In namme wol de technysk manager net priisjaan.