Alex Pastoor: "Ik ben een product van de Heerenveen-opleiding"

By SCR Altach wie hanthavening op it heechste nivo de doelstelling en dat is slagge. Sels Europeesk fuotbal is noch mooglik. Pastoor hat it goed nei it sin by de klup dêr't er syn aktive fuotbalkarriêre ôfsletten hat. Hy hat syn kontrakt dan ek mei twa jier ferlinge.

Mar hy slút net út dat er yn de takomst wer op It Hearrenfean te finen is. As SC Hearrenfean in nije trainer siket, dûkt de namme fan Pastoor al gau op. Hy wie fan 2006 oant 2008 alris assistint-trainer, miskien keart hy ea noch ris werom as haadtrainer. "Ja, natuurlijk, ik zou dat fantastisch vinden. Ik ben een product van de Heerenveen-opleiding. Ik heb me hier ontwikkeld, zowel als voetballer, maar vooral ook als trainer."