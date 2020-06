Plysje brûkt mear geweld neffens de sifers, mar telt ek oars

Dat de sifers yn Fryslân en Grinslân heger lizze as yn Drinte, hat der ûnder mear mei te krijen dat yn de earste twa provinsjes gruttere plakken lizze. "Juist in stedelijke gebieden zoals Leeuwarden en Groningen wordt vaker geweld ingezet door de politie dan op het platteland. Dat komt doordat er meer horeca is en dat er meer evenementen in die kernen zijn." Yn Fryslân lizze de sifers ek noch heger as yn Grinslân, mar dat ferskil is neffens Kok net al te grut.

Leare út de sifers

Neffens Kok fynt de plysje it belangryk dat de sifers nei bûten komme. "De politie heeft een geweldsmonopolie, we mogen geweld gebruiken als daar reden toe is. Maar we zijn er wel ontzettend terughoudend mee. Het vastleggen van de cijfers doen we niet alleen als verantwoording naar de maatschappij, maar ook om ervan te leren. Kunnen we volgende keer iets anders doen? Moeten we de volgende keer ook iets anders doen? Het is belangrijk om er lering uit te trekken."