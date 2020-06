Ljouwerter (21) krijt pakket mei swier fjoerwurk oer de post: 100 oeren wurkstraf

It fjoerwurk kaam mei tûzenen oare pakketten terjochte by in postsortearsintrum. Dêr fisken se it pakket dertuskenút. De Ljouwerter sei dat er nea tocht hie dat it pakket 'mei de gewoane post' besoarge wurde soe. Hy naam oan dat it op in spesjale wize ferstjoerd wurde soe. "Ik had nooit gedacht dat het via Post.nl zou gaan."

Bekend mei gefaren

"Dit zijn dingen waar ze bij de gewone post niet blij van worden", sei de rjochter werom. "Dat is omdat de explosiekracht van zo'n pakket heel fors is, ik denk dat het de handgranaat wel voorbij gaat." De Ljouwerter is bekend mei de gefaren fan fjoerwurk, syn mem is blyn wurden oan in each, trochdat in buorman fjoerwurk ôfstuts.

De 21-jierrige Ljouwerter moat dus in wurkstraf fan 100 oeren dwaan. Hy krijt ek in moanne selstraf ûnder betingst. De rjochter koe him hast net foarstelle dat de Ljouwerter him mei sok fjoerwurk dwaande hold, nei wat der bard is mei syn mem. "Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet begrijp dat u iets met vuurwerk te maken wilt hebben, als uw moeder daardoor een oog is verloren."