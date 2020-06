UPDATE Auto botst op plysjeauto: file op N31 is hast wer fuort

Ferkear op de N31 moast moandeitemiddei rekken hâlde mei in lange file by it Richard Hageman akwadukt by Ljouwert yn de rjochting fan Harns nei Drachten. De file ûntstie nei't in auto op in plysjeauto botste. De plysjeauto stie stil op de dyk om in oare auto mei maleur te befeiligjen. Yntusken is de file hast wer fuort. Allinnich by Marsum moat ferkear noch rekken hâlde mei wat opûnthâld.