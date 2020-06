Stichting Alde Fryske Tsjerken siket in nije direkteur

De nije direkteur moat it boechbyld wurde fan de stichting dy't as doel hat om âlde tsjerken yn Fryslân te behâlden en te herstellen. Ek wol de stichting it publyk yn 'e kunde komme litte mei it ferskaat oan tsjerken yn ús provinsje.

De stichting Alde Fryske Tsjerken is eigener fan 52 tsjerken, 7 tsjerkehôven en 2 klokkestuollen.