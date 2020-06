Soad âld-learlingen sjogge noch ien kear op basisskoalle Bloei yn Terkaple

Tal fan âld-learlingen kamen del. "It is leuk om de skoalle wer te sjen, der is in soad feroare. It bringt ús as groep acht wer by elkoar. Spitich dat it der aanst net mear is."

Juf Tetsje stiet hast 40 jier op de skoalle. "It is bysûnder om âld-learlingen wer te sjen, om oantinkens op te heljen en te freegjen hoe't it no mei har is."