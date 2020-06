Sint Franciscusskoalle yn Wolvegea fiert 100-jierrich feest takom jier

Direkteur Langen is tige wiis mei de gearwurking mei De Kinderkei. "De kinderen hoeven niet van de ene naar de andere locatie, want alles wordt op één locatie geregeld, ook de opvang. We werken al een aantal jaren samen, maar willen graag de samenwerking nu echt officieel maken. Vandaar dat we vandaag het logo gaan onthullen. We hebben een livestream via Facebook in het leven geroepen, zodat iedereen de onthulling kan volgen op afstand."

Feest 100-jierrich bestean

Njonken it nije logo soe de Sint Franciscusskoalle dit jier ek in feest jaan fanwege it 100-jierrich bestean. Dat soe grut fierd wurde op 19 juny, mar troch de coronamaatregels slagge dat net. It feest wurdt trochskood nei takom jier. "We zouden een voorstelling krijgen met de zandtovenaar en aanstaande zaterdag zou onze reünie zijn", fertelt Langen. "Dit feestje schuiven we een jaar op. In grote lijnen blijft de opzet hetzelfde, maar we gaan het uiteraard aanpassen aan wat volgend jaar de regels zijn."