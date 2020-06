Mooglik dochs wer tsjerketsjinsten op telefyzje by Omrop Fryslân

Fandêr dat der no neitocht wurdt oer in mooglik ferfolch. Predikant Beekman: "Ik heb met de hoofdredacteur van Omrop Fryslân afgesproken dat we gaan kijken of we een kerkelijke groep bij elkaar kunnen krijgen met alle kerken in Fryslân om te kijken of we vaker kerkdiensten kunnen gaan uitzenden. En daarbij heeft Omrop Fryslân toegezegd dat we de omroep mogen gebruiken."