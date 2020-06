Kampioenskip IFKS giet ek nei weroerwaging net troch; mooglik wol slotwedstriid

Minister-presidint Mark Rutte makke ôfrûne woansdei bekend dat der fan 1 july ôf wer sport wurde mei. Hjirtroch kaam der in iepening foar de IFKS, mar it bestjoer hat nei oerlis mei de wedstriidlieding besletten dat de situaasje te ûndúdlik is en dat der noch te min tiid is om it kampioenskip ta te rieden.

De IFKS organisearret neist it jierlikse kampioenskip jierliks noch ien wedstriid, de slotwedstriid. Dy wedstriid hat gewoanwei plak yn it twadde wykein fan oktober. Foar dy wedstriid wol it bestjoer wol in fergunning oanfreegje. It is de bedoeling dat it in evenemint fan twa dagen wurdt op 10 en 11 oktober.