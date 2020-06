Studinten Friesland College krije diploma yn parkeargaraazje fan Tjongerskâns

In parkeargaraazje is net it earste plak dêr't je oan tinke by in diploma-útrikking. Dochs sille 51 studinten fan it Friesland College de parkeargaraazje fan it sikehûs Tjongerskâns nei alle gedachten foar de rest fan harren libben mei dit memorabele momint assosjearje. Sy krigen dêr dit wykein harren mbû-diploma útrikt fanwegen de coronamaatregels.