Mearderheid Ljouwerter gemeenteried: kolleezje moat oan de slach mei 'diversiteitsbelied'

De partijen PAL GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren wolle dat it kolleezje fan de gemeente Ljouwert oan de slach giet mei it 'diversiteitsbelied'. Dêroer tsjinje de partijen, dy't mei-inoar in mearderheid hawwe yn de gemeenteried, woansdei in moasje yn.