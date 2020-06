Skip 'De Wylde Swan' fart wer út: "Bestemming nog onbekend"

Skip 'De Wylde Swan' is sûnt sneontejûn wer op see. Oan board binne middelbere skoalbern dy't eins yn april en maaie al oan board soenen, mar dat koe doe net trochgean fanwegen it coronafirus. De Wylde Swan moast yn april mei 25 oare learlingen halje-trawalje weromkeare nei Harns, om't se fanwegen it firus yn gjin inkeld lân mear oanlizze koene.