Helpferlieners benaud foar coronakrisis: earmoede yn Fryslân sil tanimme

By it Fries Sociaal Planbureau wurdt faker ûndersyk dien nei earmoede en ynkommen. Keimpe Anema is ien fan de ûndersikers. Hy fertelt dat earmoede likefolle foarkomt yn ús provinsje as yn de oare parten fan Nederlân. Minsken mei lege ynkommens libje fan in lytse 1.000 euro as se allinnich binne oan't 2.000 euro yn 'e moanne foar in húshâlden mei bern.

Ynventarisaasje problemen

Dúdlik is dat dat foar in soad minsken problemen opsmyt. It buro sjocht dat der in soad organisaasjes binne dy't help ferliene. Benammen mei frijwilligers wurdt bygelyks besocht minsken út de skulden te krijen. It planburo giet yn petear mei sokke organisaasjes en ynventarisearret problemen dêr't se tsjin oanrinne.

Ek hawwe se petearen mei minsken dy't yn earmoede libje om út te finen wêr't dy ferlet fan hawwe. Mei de resultaten fan de ûndersiken kinne organisaasjes en ek gemeenten harren belied ynrjochtsje en tinkrjochtingen ûntwikkelje.