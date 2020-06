Problemen by earste live-ekskurzje fan It Fryske Gea

De ekskurzje mei Henk de Vries soe troch it Easterskar by Rotstergaast en Rotsterhaule gean en soe likernôch 45 minuten duorje. Hoefolle minsken oft der om 14.00 oere besocht ha de stream te berikken, is net bekend.

Yntusken is de ekskurzje wol yntegraal werom te sjen op it YouTube-kanaal fan It Fryske Gea.