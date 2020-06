De MSC Carinalexander fart snein fan De Lemmer nei Koatstertille. It bysûndere? It skip is 135 meter lang en dêrmei it langste frachtskip dat oant no ta op it Fryske binnenwetter fearn hat. Skipper Michael Eleveld nimt grint mei en moast in spesjale fergunning oanfreegje om mei it bakbist troch de provinsje te farren.