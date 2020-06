Ek snein wer ferskate stroomsteuringen

Ek snein hat de provinsje noch te krijen mei ferskate stroomsteuringen. It giet ûnder oare om Eastermar, Jistrum, Kollumerpomp, Muntsjesyl, Warfstermûne, Ie en Aldwâld. Earder op de dei wie it ek yn Grou, Aldegea, Easthim, Folsgeare en Abbegea al if gefal. Liander hat witte litten dat it grutte tal steuringen yn Fryslân te krijen hat mei it waarme waar.