Miste man (32) yn Grou wer oantroffen

De plysje socht snein op en om it wetter by Grou hinne nei in 32-jierrige man. De man wie om 4.30 oere hinne noch yn it sintrum fan Grou sjoen. Hy ferbleau op in rekreaasjepark oan de Yn 'e Lijte, mar dêr wie er net mear oankaam. Letter die bliken dat de man earne yn Grou yn sliep fallen wie. De man is yn goeie sûnens weromfûn.