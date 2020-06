UPDATE: minsklike bonken fûn ûnder in oprit yn Ferwert

By grûnwurksumheden binne der sneontemiddei yn Ferwert oan de Foswerterstrjitte bonken fûn ûnder in oprit fan in wente. It giet om minsklike bonkerêsten dy't net al te djip ûnder de grûn leine en dy't by pland wurk oan it rioel fûn binne. It docht bliken dat de bonken út it begjin fan de 20ste iuw komme, of mooglik dêrfoar. Dêrmei is it net in saak foar de plysje mear. Archeologen sille no fierder mei it ûndersyk.