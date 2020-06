Fertochte oppakt nei ynbraak by garaazjeboksen yn Ljouwert

Oan de Gerard Douwstrjitte yn Ljouwert hat in ynbrekker sneintemoarn om 6.40 oere hinne besocht yn te brekken. In tsjûge warskôge lykwols de plysje, hie in foto fan de ynbrekker makke en koe in dúdlik sinjalemint jaan. Dêrmei koe de plysje de man fine yn de Smidsbuurt. De fertochte is troch de plysje ynsletten.