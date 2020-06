Pontsje by Boarnsweach fart wer nei defekt

De fytspont Woudfennen tusken Boarnsweach en it fytspaad by de Put van Nederhorst del fart wer. Op 18 juny gie de motor stikken. Sûnt dy tiid wie it pontsje út de feart. Yntusken is de motor reparearre en freed is de pont wiidweidich test, dat jout gemeente De Fryske Marren oan.