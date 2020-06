Kontener yn 'e brân njonken wente oan de Morra yn Drachten

De brânwacht en plysje binne yn de nacht fan sneon op snein útriden foar in brân yn Drachten. Tsjin in wente oan de Morra stie in kontener mei gers yn 'e brân. Doe't de plysje nei 3.00 oere op it plak kaam, wie de kontener al folslein ferraand. Plysje en brânwacht hawwe derfoar soarge dat it fjoer út rekke.